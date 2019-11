Die Täter konnten nach dem Diebstahl unerkannt flüchten.

Grieskirchen. Einem Händler in Grieskirchen sind am späten Sonntagabend etwa 100 laut Polizei hochwertige E-Bikes aus dem Geschäft gestohlen worden. Die unbekannten Diebe sollen am Sonntag gegen 23.40 Uhr in das Geschäftslokal eingedrungen und mit ungefähr 100 E-Bikes wieder verschwunden sein. Sie dürften die Beute entweder mit mehreren Kleintransportern oder mit einem Lkw abtransportiert haben. Die Polizei ersucht um Hinweise zu den Tätern.