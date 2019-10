Drama um Bub: Nach Unfall Arm vor Ort amputiert

OÖ. Auf Facebook schreibt der Vater des dreijährigen Pauls: „Ich habe den schlimmsten Tag meines Lebens durchgemacht. Vor meinen Augen hat mein Kleiner einen Arm verloren. Es gibt Dinge, die der Mensch nur ändern könnte, wenn er in der Zeit zurückreisen würde. Ich wünschte, ich hätte eine Zeitmaschine. Sei stark, mein kleiner Paul!“

Wie ÖSTERREICH berichtete, war es am Samstag in einer bekannten Biogetreidemühle in Perg, wo der 34-jährige Vater auch arbeitet, zu der Tragödie gekommen: Gegen Mittag griff der Bub am Zuschneid­boden im zweiten Stock trotz eines vorhandenen Schutzblechs mit der rechten Hand in eine Förderschnecke, die knapp über dem Boden montiert ist und Mohn zu einer zweiten Wirbelschichtmaschine befördert.

© APA/FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER & KERSCHBAUMMAYR

Hand mit in Spital gebracht: Bub auf der Intensivstation

Obwohl der Vater sofort den Notstoppschalter betätigte, wurden die Hand und der Arm so weit hineingezogen, dass es der Feuerwehr nicht und nicht gelingen wollte, das Kind aus seiner misslichen und schmerzhaften Lage zu befreien. In äußerster Lebensgefahr entschied der Notarzt schließlich, den Arm knapp unterhalb der Schulter zu amputieren und gesondert ins Spital nach Linz zu bringen.

© APA/FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER & KERSCHBAUMMAYR

Der Bub wurde narkotisiert, noch vor Ort intubiert und ihm wurde der Arm abgenommen. Alle Anwesenden – der Arzt, die jungen Sanitäter, die Feuerwehrleute, die Werksangestellten sowie der Vaters des Buben – benötigten nachher psychologische Hilfe. Vergessen wird die Bilder des entsetzlichen Einsatzes wohl niemand. Ob der Arm gerettet und wieder angenäht werden konnte, ist unklar. Der Bub ist auf der Intensivstation. Vater, Mutter und die kleine Schwester bangen um Paul.(kor)

Rettungspilot: "Notarzt musste eine dramatische Entscheidung treffen"

© Rudolf Laresser