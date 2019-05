Drei Autos crashen – Lenkerin stirbt an Unfallstelle

Steyregg, OÖ. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der B3, Höhe Steyregg (Bez. Urfahr-Umgebung), zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Eine Lenkerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Den Einsatzkräften bot sich ein Bild der Verwüstung: Ein Auto wurde in den Straßengraben geschleudert. Trümmerteile verteilten sich durch die Wucht des Zusammenpralls über die ganze Straße. Eine Frau erlitt ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Die B3 war für etwa zwei Stunden gesperrt.