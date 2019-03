In der Wohnung des 44-jährigen Bosniers fanden Beamten unter anderem Drogen, die bereits für den Weiterverkauf verpackt waren, drei Schusswaffen, die der Mann legal besaß, und einen Schlagring. Das berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Dienstag.

Auch Unterlagen zu den Drogenverkäufen hatte der 44-Jährige in seiner Wohnung. So konnte ihm der Verkauf von einem dreiviertel Kilo Kokain, einem Kilo Cannabiskraut und rund 360 Substitol-Tabletten nachgewiesen werden. Der Mann war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. 21 seiner Abnehmer wurden angezeigt.