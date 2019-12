Ehepaar entdeckte ausgesetztes Baby im Stiegenhaus

Eine Stunde nach der Geburt legte eine Unbekannte ihr Kind in einem Mehrparteienhaus ab.

OÖ. Alles deutet bislang auf die Verzweiflungstat einer jungen Mutter hin, die in einem psychischen Ausnahmezustand ihr Baby in der Nacht zum Sonntag aussetzte. Der neugeborene Bub wurde in einem Stiegenhaus in Alt-Lichtenberg nahe Linz entdeckt und in den Campus IV des Kepler Uni-Klinikums gebracht.

Bewohner des Mehrparteienhauses hörten gegen 1 Uhr in der Früh zunächst ein Wimmern, dann das Schreien des Säuglings. Eine Mieterin schaute nach, entdeckte den Buben, der unmittelbar vor ihrer Wohnungstüre abgelegt worden war. Das Baby war etwa eine Stunde nach seiner Geburt in Tücher eingewickelt worden, lag auf einem Kopfpolster. Die Mutter achtete offenbar noch darauf, dass ihr Kind nicht unnötig fror, auch wenn es beim Auffinden leicht unterkühlt war.

© fotokerschi.at Das Ehepaar Martina und Johann D. entdeckte den neugeborenen Buben im Stiegenhaus.

Der Ehemann der Bewohnerin alarmierte die Polizei, die sofort ihre Ermittlungen aufnahm. Von den Eltern des Kindes fehlte jedoch jede Spur. Inzwischen hat das Landeskriminalamt die Untersuchungen übernommen.

Der kleine Bub liegt jetzt auf einer Normalstation, ist wohlauf. Eine besondere Sorge gilt jetzt der Kindesmutter. Um ihr helfen zu können, sei es wichtig, sie schnell zu finden. Hinweise an: 059133-40-3333.