Erneut Schlägerei in Disco in Wels

In einer Welser Diskothek ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen, an der sechs Männer im Alter zwischen 21 und 37 Jahren beteiligt waren. Wer den Streit begonnen hat und was die Ursache für die Auseinandersetzung war, konnte die Polizei bei ihren Einvernahmen noch nicht klären. Alle sechs Männer wurden nach Aufnahme ihrer Daten in das Klinikum Wels gebracht.

Weil die Streitenden sich auch im Spital nicht beruhigten und sich gegenseitig zu provozieren versuchten, musste der Wartebereich im Krankenhaus von der Polizei abgesichert werden.

Schüsse vor Disco

Erst vor zwei Wochen hatte es bei der Diskothek einen Polizeieinsatz gegeben. Damals waren vor dem Lokal Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden.