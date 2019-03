Flüssigkeit auf Frau (37) gegossen - Notarzt, Spital

Ein Schütt-Attentat auf eine Frau in Wels in der Nacht auf Freitag gibt der Polizei Rätsel auf: Zwei Männer übergossen eine 37-Jährige mit einer unbekannten Flüssigkeit und flüchteten. Die Frau erlitt einen Schock und wurde ins Spital eingeliefert. Worum es sich bei der Substanz gehandelt hat, muss erst analysiert werden. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es eine brennbare Flüssigkeit war.

Plötzlich standen zwei Männer vor ihr

Gegen 0.40 Uhr standen plötzlich zwei Männer vor der 37-Jährigen, einer hatte eine Plastikflasche in der Hand, berichtete die Polizei am Freitag. Er schüttete etwa die Hälfte des Inhalts auf die Frau, dann flüchteten er und sein Begleiter. Die Flasche ließen sie zurück. Die Frau rief eine Freundin an, die die Einsatzkräfte verständigte.

Die 37-Jährige blieb bei dem Angriff unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde ins Spital eingeliefert. Sie kann sich laut Polizei den Vorfall nicht erklären. Sie habe die Männer nicht gekannt und könne sich auch sonst keinen Reim auf die Sache machen. Eine Fahndung nach den Tätern brachte keinen Erfolg. Allerdings wurde die Flasche sichergestellt, deren Inhalt nun genau untersucht werden soll.