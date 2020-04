Frau ohne Maske dreht in Bus durch

Eine Bosnierin rastete komplett aus und randalierte in einem Bus: Polizeieinsatz.

Die 31-Jährige wollte ohne Mundschutz bei der Haltestelle Leharstraße in Steyr in einen Bus einsteigen. Doch seit vergangener Woche ist das Tragen eines Mundschutzes auch in Verkehrsmitteln Pflicht.

Deswegen wies der Busfahrer die Bosnierin auf die neue Corona-Vorschrift hin und verlangte, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Aber die junge Frau weigerte sich. Die Situation eskalierte völlig, die 31-Jährige begann wie wild zu schreien und beschimpfte den Buschauffeur und die Fahrgäste. Die anderen Passagiere versuchten sie zu beruhigen, doch vergeblich.

Bosnierin beschimpfte auch Cops: Festnahme

Der Lenker alarmierte schließlich die Polizei. Erst bei deren Eintreffen stieg die Randaliererin aus dem Bus. Draußen begann sie auch die Polizisten zu beschimpfen und sah ihr Fehlverhalten nicht ein.

Die Cops nahmen sie wegen Übertretungen nach dem Covid-Gesetz und Störung der öffentlichen Ordnung fest.