Die HLBLA St.Florian in Oberösterreich hat am Mittwoch laut eigenen Angaben als erste Schule Österreichs den Klima-Notstand ausgerufen. Als Motto der Aktion diente ein Zitat der Klimaaktivistin und "Fridays-for-Future"-Initiatorin Greta Thunberg: "Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als eine Krise zu behandeln."

Also hat sich die Höhere Landwirtschaftsschule entschlossen, das Problem mit einem Aktionstag beim Namen zu nennen. Als Referentin war u.a. die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb zu Gast. Am Nachmittag standen dann Workshops auf dem Programm, an deren Ende die Ausrufung stand. Dazu wurde ein sechs Meter langes Banner ausgerollt, auf dem die Workshopteilnehmer den Satz "Wir rufen den Klima-Notstand aus, weil" beendeten. Als Begründung ist darauf etwa zu lesen, dass "es nur Verlierer und keine Gewinner" gibt oder "wir nur eine Erde haben, die wir unseren Nachkommen erhalten wollen".

© HLBLA St. Florian

Doch eine Notsituation erfordere ebenso eigene Verhaltensregeln. Auch diese formulierten die Schüler. So soll die HLBLA auf Ökostrom umsteigen, aktiv Mitfahrgelegenheiten für Schüler und Lehrer forcieren oder aber Schulveranstaltungen mit Öffis bestreiten.