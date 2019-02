Geldboten beraubt: Täter ließen Vermögen liegen

Mittwoch kurz nach 6.30 Uhr früh in der Eisenbahnstraße in Linz. Als zwei Geldboten der Post (22, 33) vor einem Bordell aus ihrem Transporter stiegen, um einen Bankomaten in der Rotlicht-Bar mit Bargeld zu befüllen, blickten sie plötzlich in den Lauf einer Pistole.

Eingesperrt

Wie berichtet, fesselten und knebelten zwei maskierte Räuber den Älteren und sperrten ihn in den Laderaum des Fahrzeugs. Sein Kollege wurde gezwungen, zu einer Baustelle der A 26 an der Oberen Donaulände zu fahren.

Profi-Täter

Dort wurde auch der 22-Jährige gefesselt und zu seinem Partner gesperrt. Da es einer der ersten Bankomaten war, der an diesem Tag befüllt werden sollte, waren die Geldboxen mit rund drei Millionen Euro prall gefüllt. Mit einer Beute von rund einer Million flüchtete das Duo. Den Rest ließ es zurück. Die Polizei vermutet Profi-Täter, die den Coup wohl schon lange geplant und zuvor alles ausgekundschaftet haben. Trotz Großfahndung fehlt von ihnen weiter jede Spur.