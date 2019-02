Geldtransporter-Coup: 3 Mio. Euro weg

Nach dem Überfall auf zwei Geldboten der Post Mittwoch früh in Linz sind die beiden Täter mit der Beute, die fast drei Millionen Euro beträgt, weiter auf der Flucht.

Bankomat

Wie berichtet, waren die beiden Post-Bediensteten (22, 33) in der ­Eisenbahngasse aus dem Transporter gestiegen, um einen Bankomat, der sich in einem Bordell befindet, mit Bargeld zu befüllen. Es war einer der ersten Geldautomaten, der an diesem Tag aufgefüllt werden sollte. Die Profi-Täter wussten offenbar ganz genau, dass ihre Beute dementsprechend hoch ausfallen würde. Ein Insider-Auftrag wird nicht ausgeschlossen.

Als die Mitarbeiter aus dem Wagen stiegen, wurden sie mit einer silbernen ­Pistole bedroht. Während der 33-Jährige gefesselt, geknebelt und in den Laderaum gesperrt wurde, musste sein Kollege die Räuber zu einer Baustelle der A 26 an der Oberen Donaulände fahren. Dort plünderte das Duo die prall gefüllten Geld­boxen, fesselte auch den Jüngeren, sperrte ihn zu seinem Partner und flüchtete zu Fuß Richtung Wilhering.

Zeugen

Da eine Fahndung im Sand verlief, bittet die ­Polizei etwaige Zeugen sich beim LKA unter 059133 40-3333 zu melden.