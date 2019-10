Gericht: 80.000 Euro aus Tresor gestohlen

Steyr. Ein Einbrechertrio, zwei Bosnier und ein Linzer mit Migrationshintergrund müssen sich am Mittwoch am Landesgericht Steyr verantworten. Der 44-jährige Linzer und die beiden Bosnier, 38 und 43 Jahre alt, waren letztes Jahr in ein Wohnhaus im Bezirk Linz eingebrochen und haben 80.000 Euro in bar, Goldmünzen im Wert von 12.000 Euro und sehr wertwolle Uhren gestohlen. Die drei sollen das alles aus einem Tresor, als die Bewohner des Wohnhauses nicht anwesend waren, entwendet haben.

Elf Zeugen wurden zur Verhandlung geladen und den drei Angeklagten droht bis zu zehn Jahre Haft. Die Täter sind nicht geständig.