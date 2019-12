Diebe stahlen Spendenbox für Buben (3)

Es ist unfassbar: Diebe plünderten die Spendenbox für ein schwer verunglücktes Kind.

OÖ. Wenn überhaupt, was geht in diesen Köpfen vor? Unbekannte haben in Perg vor dem Feuerwehrhaus das Friedenslicht zerstört und das Geld aus einer Spendenbox gestohlen. Aufgestellt hatte sie die örtliche Wehr zugunsten eines kleinen Buben, der im Oktober in der Stadt einen schrecklichen Unfall hatte.

Das Kind war bei der Besichtigung einer Spezialmühle mit dem Arm in eine Förderschnecke geraten. Um den Buben befreien und ihm damit das Leben retten zu können, musste der Notarzt eine schicksalhafte Entscheidung treffen. Er amputierte den Arm vor Ort, Feuerwehr-Einsatzkräfte konnten so das Kind bergen.

Dem Buben geht es heute den Umständen entsprechend gut. Die Feuerwehr-Helfer, die damals im Einsatz waren, kamen auf die Idee, für den Kleinen Geld zu sammeln. Schon die Feuerwehrjugend hatte zu Weihnachten bei der Verteilung des Friedenslichts Spenden für den Buben bekommen. Vor dem Feuerwehrhaus stellten sie deshalb eine Box auf. Die wurde jetzt aufgebrochen: „Wir sind fassungslos“, sagt der Kommandant.