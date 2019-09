Horror-Fund: Menschliche Knochen in Oberösterreich entdeckt

Pucking. Die Knochen, die am Samstag bei Baggerarbeiten in Pucking (Bezirk Linz Land) gefunden worden sind, werden am Montag von der Gerichtsmedizin Linz untersucht. "Die Tatortgruppe der Polizei hat die Knochen mitgenommen", sagte Polizeisprecherin Heide Klopf zur APA. Es sei nicht ganz fix, ob es menschliche oder tierische Überreste sind, da die Verwesung schon sehr fortgeschritten sei.

Die Knochen wurden um 7.30 Uhr bei Grabungsarbeiten auf einer Baustelle in Pucking entdeckt. Die Baustelle wurde von der Polizei großräumig abgesperrt und bleibt das auch bis Montag. Unter den gefundenen Knochenresten sei auch ein Kieferteil mit Zähnen, sagte Klopf. Ansonsten sei nicht klar, welche Teile des Skeletts noch unter dem Knochenfund sind. Nähere Aufschlüsse soll die Untersuchung der Gerichtsmedizin bringen.