Hund beißt 32-Jährigen ins Gesicht

Ebensee. Ein 32-Jähriger ist Sonntagabend in Ebensee (Bezirk Gmunden) von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Der Oberösterreicher saß mit einem befreundeten Paar in einer Gartenlaube, neben ihm lag der sechsjährige Mischling der Bekannten am Boden. Als der Mann sich hinunterbeugte und das Tier streichelte, schnappte es zu. Das Opfer wurde am linken Auge verletzt und kam ins Spital, so die Polizei OÖ.