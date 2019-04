International gesuchte Einbrecherin in Oberösterreich geschnappt

Die Autobahnpolizei Ried hat Dienstagabend bei der Kontrolle eines rumänischen Linienbusses in St. Marienkirchen (Bezirk Schärding) eine international gesuchte mutmaßliche Einbrecherin geschnappt. Im Fall einer Auslieferung nach Belgien drohen der 40-Jährigen dort bis zu 30 Monate Haft. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Mittwoch.