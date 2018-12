Es sind schwere Stunden, die Isabella und Richard sowie ihre gemeinsame Tochter Viktoria jetzt vor Weihnachten durchstehen müssen. Isabella ist an Krebs erkrankt und kämpft mittlerweile um ihr Leben. Selbst Chemotherapie scheint der 29-jährigen Polizistin aus Vorchdorf (OÖ) nicht genügend zu helfen, wie ihr Freund Richard auf Facebook erklärt.



Jetzt wendet er sich mit einem verzweifelten Posting an die Öffentlichkeit. Er bittet die Menschen, Isabella in ihre Gebete einzuschließen. Mittlerweile hätte der Krebs gestreut, schreibt er. "Sie hat Metastasen in der Lunge, Leber und den Knochen, hat enorme Schmerzen und es hat sich in den letzten Tagen in der Lunge, den Händen und Füßen Wasser gesammelt, sie hängt am Sauerstoff, da sie nur mehr ganz schwer atmen kann, kann kaum mehr reden und sich bewegen", so Richard. Die gemeinsame zweieinhalbjährige Tochter brauche ihre Mutter doch noch so lange. "Da wir alle sehr hilflos sind, bitte ich euch alle, an Isabella Pühringer zu denken, ihr Kraft und Mut zu schenken, für sie zu beten, damit sie wieder gesund wird und nach Hause kommen kann", schreibt der Floriani der Freiwilligen Feuerwehr in Vorchdorf.



Die verzweifelte Bitte des Vaters und Lebensgefährten ging sofort viral. Über 2.100 Kommentare sammelten sich darunter und wünschen Isabella nur das Beste. Das Posting wurde sogar fast 8.000 Mal geteilt. Tausende zeigen sich von dem Schicksal der jungen Familie aus Oberösterreich berührt. Ganz Österreich hofft auf ein Weihnachtswunder für die Familie.