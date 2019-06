Krimi um Österreicher: Leiche in Hotel entdeckt

OÖ. Die Todesursache ist noch völlig unklar, die Ermittler konnten am Samstag Fremdverschulden jedoch nicht ausschließen. Nachdem die Leiche des oberösterreichischen Geschäftsmannes

Gernot J. nachmittags in einem Zimmer des Luxushotels „Emerald“ in Pristina entdeckt worden war, wurde eine Obduktion angeordnet. Mit dem Ergebnis wird Anfang der Woche gerechnet. Der 47-Jährige soll sich geschäftlich im Kosovo aufgehalten haben. Ob er noch an einem vereinbarten Treffen mit einem Geschäftspartner teilgenommen hat, ist ungeklärt. Das Außenministerium wurde von dem Fall unterrichtet.