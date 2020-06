Mann grüßte Frau während er auf Parkbank onanierte

Nicht einmal als eine Zeugin an ihm vorbeiging hörte er auf. Stattdessen legte er weiter Hand an sich an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag öffentlich auf einer Parkbank in Enns (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich onaniert. Der Mann grüßte auch eine Frau, die an ihm vorbei ging und legte weiter Hand an sich an. Der Vorfall passierte in der sogenannten Seufzer-Allee. Die Polizei bat in einer Presseaussendung um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der Gesuchte soll zwischen 45 und 50 Jahre alt gewesen sein, er hatte schwarzes, volles Haar und dieses kurz geschnitten. Der Mann mit rundem Gesicht und untersetzter Statur trug blaue Jeans, eine schwarze Jacke und helles Shirt. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Enns unter 059133-4132 melden.