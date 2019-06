Mann schoss mit Armbrust auf Ex-Freundin

Große Aufregung am späten Mittwochabend in Reiterndorf bei Bad Ischl. Ein Großeinsatz der Polizei war im Bezirk Gmunden im Gange. Auf Facebook machten wilde Spekulationen die Runde. So war über einen angeblichen Amoklauf und einer gesperrten Innenstadt die Rede.

Diese Ausgangssperre stellte sich als falsch heraus, die Lage war aber dennoch dramatisch. Ein Mann soll mit einer Armbrust auf seine Ex-Freundin geschossen haben. Sie wurde nicht getroffen und blieb unverletzt. Verdächtig ist laut Polizei der 50-jährige Ex-Lebensgefährte.

Nach ihm lief seither eine groß angelegte Suchaktion, an der u. a. das Sondereinsatzkommando Cobra, ein Hubschrauber und ein Suchhund beteiligt waren, berichtete die Exekutive am Donnerstag.