Messerstecherei in Linzer Volksgarten: Opfer notoperiert

Ein 27-Jähriger verletzte sein Opfer bei der Attacke schwer. Ein Polizist leistete Erste Hilfe.

Ein 27-jähriger Iraker soll bereits am Freitag im Linzer Volksgarten einen 22-jährigen Landsmann mit einem Messerstich schwer verletzt haben. Ein Polizist leistete dem Opfer Erste Hilfe, seine Kollegen machten in der Nähe den mutmaßlichen Täter dingfest. Der 22-Jährige wurde ins Spital eingeliefert und notoperiert, berichtete die Polizei am Sonntag.



Der 27-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Er bestreitet die Tat. Das Messer von den Beamten gefunden und sichergestellt.