Mit Familie auf Beutezug: Drei Diebe geschnappt

Ein 42-jähriger Mann, der mit seiner Frau und dem Sohn Lebensmittel und Kopfhörer einsackte, wurde verhaftet.

Wels/Braunau am Inn. Der Rumäne sitzt in der Justizanstalt Wels, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mit.

Versteckte Ware in Nierengurt unter Kleidung

Der Ladendetektiv eines Supermarkts in Wels bemerkte am Mittwoch der Vorwoche, dass der 42-Jährige Waren in einem Nierengurt unter seiner Kleidung versteckte, und schnappte ihn. Seine Frau flüchtete mit dem Sohn, bevor der Detektiv sie anhalten konnte. Im Wagen des Mannes fand die Polizei Diebesgut, dass aus weiteren Geschäften in Wels stammte. Der Rumäne gestand die Diebstähle und auch, dass er schon mehrmals gestohlene Sachen von einem Bekannten bekommen und von Österreich nach Rumänien gebracht hatte. Die Fahndung nach Frau und Sohn war vorerst erfolglos.