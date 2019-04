Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist Dienstagabend in einer Ortschaft in der Gemeinde Altenfelden im Bezirk Rohrbach bei einer Radarmessung der Polizei erwischt worden, als er mit Tempo 177 mehrere Fahrzeuge überholt hat. Der Raser aus dem Bezirk Perg wird angezeigt. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Mittwoch bekannt.