Nach Mopedunfall: 14-jährige starb im Krankenhaus

Wels. Eine 14-Jährige, die am Wochenende als Mitfahrerin bei einem Mopedunfall in Wels schwer verletzt und reanimiert worden ist, ist Dienstagabend im Krankenhaus verstorben. Der 15-jährige Mopedlenker starb bereits in der Nacht auf Dienstag.

Oe24 berichtete bereits zu dem Vorfall:

15-jähriger Mopedlenker kollidiert mit Auto – tot

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Insbesondere hinsichtlich der Lichtfarbe der Ampelanlage herrschen noch Unklarheiten. Die Polizei geht davon aus, dass sich zum Unfallzeitpunkt noch weitere Autolenker am Unfallort aufgehalten haben könnten. Bei etwaigen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Wels unter der Telefonnummer 059133/47-4444.