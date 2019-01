Nächster Crash: Wieder Totalsperre der A1

Zu einer Serie von Unfällen ist es am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) zwischen St. Pölten und Loosdorf gekommen. Verkehrsbehinderungen und vorübergehende Sperren Richtung Linz waren die Folge. Ein Lkw-Lenker wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Rumäne wurde in das Landesklinikum Melk transportiert, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Am Nachmittag krachte es auf der A1 zwischen Voralpenkreuz un Allhaming. Die Autobahn musste in Richtung Wien gesperrt werden. Fünf Lkws und zwei Autos krachten aneinander. Als Auslöser gilt ein kleinerer Crash, der dann zu einer Reihe an Unfällen am Stauende führte.



Kurz vor 7.00 Uhr waren ein Pkw und ein Klein-Lkw Richtung Wien bei einem Fahrspurwechsel kollidiert. Verletzt wurde niemand, es kam aber zu Stau. Auf der Richtungsfahrbahn Linz waren kurz vor 7.30 Uhr zwei Lastwagen und ein VW-Bus in einen Unfall mit Sachschaden bei Loosdorf verwickelt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.



Kurz nach 8.00 Uhr kollidierten zwei Lkw, ein Chauffeur wurde eingeklemmt. Während der Bergungsarbeiten war der Abschnitt zwischen St. Pölten-Süd und Loosdorf rund eine Stunde lang gesperrt. Auch die Räumfahrzeuge standen laut Asfinag im kilometerlangen Stau. Der Verkehr wurde durch die Landeshauptstadt umgeleitet, am späten Vormittag wurden alle Fahrspuren wieder freigegeben.