OÖ: Drei Verkehrstote in nur 24 Stunden

Der tragische Unfall ereignete sich Montagabend gegen 18 Uhr auf der Mattseer Landesstraße bei Palting im Bezirk Braunau: Laut Polizei setzte der 29-jährige Lenker eines alten Golf im Ortschaftsbereich von Imsee zum Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Kleinbusses an. Dabei gelang es dem Asylwerber nicht mehr, sich wieder rechtzeitig nach rechts einzuordnen – und er krachte, obwohl er noch nach links in eine Wiese ausweichen wollte, in einen entgegenkommenden Elektro-BMW.

Der 35-jährige Beifahrer des Syrers und Landsmann des Lenkers dürfte sofort nach dem Unfall verstorben sein. Sein 29-jähriger Freund starb nach mehr als einstündiger Reanimation. Dienstagfrüh gab es dann den dritten Verkehrstoten in OÖ innerhalb von 24 Stunden: Priester Paul M. (82) aus Linz wurde bei einem Frontal-Crash mit einem 41-Jährigen getötet. Der Unfallhergang ist unklar – der Geistliche war aus noch nicht geklärter Ursache zu weit nach links gefahren.

Trotz dieser und ähnlicher Tragödien im Straßenverkehr zeichnet sich für das Jahr 2018 bei den Opfern von tödlichen Verkehrsunfällen in der Statistik ein historischer Tiefstand ab. Mit Stand vergangenen Sonntag ließen 385 Menschen auf Österreichs Straßen ihr Leben. Damit könnte die Zahl der Verkehrstoten erstmals seit 1950 mit Beginn der Aufzeichnungen unter 400 sinken. (kor)