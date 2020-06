Ein Badetag endete für zwei Mädchen und deren Mütter beinahe mit dem Tod.

Eine 5- und eine 6-Jährige schwammen im 17 Grad kalten Traunsee bei Ebensee. Etwa 20 Meter vom Ufer entfernt, wurden sie von einer Strömung erfasst und ins tiefe Wasser gezogen. Ihre Mütter (31, 37) sprangen sofort in den See, gerieten aber selbst in Not. Ein Stand-up-Paddler (45) hörte die Hilfeschreie und zog die Kinder und eine der Frauen auf sein Brett. Die andere schwamm selbst ans Ufer. Die Mütter kamen ins Spital.