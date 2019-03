Pensionistin von einer zerberstenden Bierflasche verletzt

Ein 62-jährige Pensionistin ist am Sonntagvormittag im Bezirk Steyr-Land von einer zerberstenden Bierflasche verletzt worden. Die Frau hatte ihren Küchenherd mit Holz eingeheizt und erst dann bemerkt, dass sich darin eine volle Bierflasche befand. Sie nahm das Bier aus dem brennenden Ofen, worauf die Flasche aufgrund des Drucks zersprang.

Mit Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Steyr geflogen

Die Glassplitter verletzten die Frau am rechten Fuß, berichtete die Polizei Oberösterreich. Die Pensionistin ging in die Garage und rief um Hilfe. Nachbarn kümmerten sich um die Verletzte und verständigten die Rettung. Die Frau wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Steyr geflogen.