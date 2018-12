Ein Verkehrsteilnehmer ist am Donnerstag in Uttendorf (Bezirk Braunau) in Oberösterreich nach der Kollision eines Pkw mit einem Zug beim Bahnübergang Helpfau gestorben. Der Unfall ereignete sich um 12.10 Uhr, bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich einen Bericht des ORF-Radio Oberösterreich. Genauere Informationen gab es vorerst nicht.