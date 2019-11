45-Jähriger mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Salzburg gebracht.

Ein 45-jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstag in Oberösterreich bei einem Zusammenstoß mit einem ÖBB-Personenzug von diesem beifahrerseitig erfasst und über eine Strecke von etwa 135 Metern auf den Schienen mitgeschleift worden. Die Rettung brachte den Lenker nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Salzburg, berichtete die Polizei.



Zu dem Unfall im Bezirk Braunau am Inn kam es gegen 16.00 Uhr auf einer Eisenbahnkreuzung in Schalchen: Der Mann hielt zwar seinen Pkw vor dem unbeschrankten Bahnübergang an, fuhr dann jedoch los, obwohl sich der Zug näherte