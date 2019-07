Pkw rammte Fußgänger in OÖ - Unfallopfer unbekannt

Meggenhofen. Ein Mann ist am Sonntag um 23.30 Uhr von einem Auto auf der Gallspacher Straße (B135) in Meggenhofen angefahren worden. Der 41-jährige Pkw-Lenker bemerkte im Finstern eine Person auf der Fahrbahn, versuchte auszuweichen, prallte aber doch gegen den Passanten. Er wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Da er nicht ansprechbar war, ist seine Identität unbekannt.

Polizei ersucht um Hinweise

Der Verletzte kam ins Klinikum Wels, berichtete die Polizei am Montag und bat um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4233. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann sei etwa 1,75 Meter groß und habe brünette Haare. Er trug ein hellblaues T-Shirt mit der Aufschrift "I'm here to HELP", eine schwarze Jogginghose, einen Strohhut mit der Aufschrift "Estrella Damm, Barcelona" und schwarze Sneakers mit weißer Sohle.