Politiker verteidigt Tochter (11) mit Messer

OÖ. Die elfjährige Tochter des parteilosen Nationalratsabgeordneten Efgani Dönmez aus Linz hat einen wichtigen Tag vor sich: Ihre Fahrrad-Prüfung steht unmittelbar bevor. Deshalb wollte die Kleine für den Kurs noch einmal mit ihrem Papa üben.

Am Sonntag radelten die beiden los, Dönmez war mächtig stolz auf seine Tochter, die im Hauptstadt-Verkehr keinen Fehler machte: „Zur Belohnung habe ich ihr ein Eis spendiert“, sagte der Politiker am Sonntag zu ÖSTERREICH.

Am Heimweg dann der Schock: Plötzlich sprang ein junger Tschetschene vor die Räder der beiden. Der 23-jährige Flüchtling gestikulierte wild, schrie Richtung Dönmez: „Ich steche dich ab, ich schneide dir den Kopf ab.“ Dann bespuckte er die Tochter des Nationalratsabgeordneten.

Dönmez zog sein Jausenmesser aus der Tasche, hielt es dem Tschetschenen entgegen. Der ließ sich zunächst abdrängen, verschwand in einem nahen Wettbüro: „Ich wollte meine Tochter schützen“, sagt der 42-jährige Dönmez.

Tschetschene mehrfach angezeigt

Das gelang auch. Doch der Tschetschene verschwand in einem Wettbüro und kam mit einem Regenschirm bewaffnet erneut zurück. Damit schlug er auf den Abgeordneten ein, verletzte ihn am Arm und am kleinen Finger der linken Hand.

Efgani Dönmez wird Anzeige wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung erstatten. Seine Tochter erlitt einen Schock. Sie musste am Montag von ihren Eltern in die Schule gebracht werden.

Efgani Dönmez im Interview mit ÖSTERREICH