Polizei warnt mit Posting vor aggressiven Bibern

"#JustinBiber ist Vater!", schreibt die Polizei Oberösterreich in einem Facebook-Eintrag, "Aber nicht der Sänger, sondern das schwimmende Nagetier in unseren Gewässern", so die Beamten. Sie wollen mit dem Posting vor aggressiven Bibern in der Donau warnen.

Biber verteidigen Nachwuchs

Was es mit dem Posting auf sich hat? In den Monaten Mai und Juni kommen die Biber-Jungtiere zur Welt. Die Nager gelten in dieser Zeit als äußerst sensibel und verteidigen ihren Nachwuchs.

Aufpassen müssen dabei vor allem die Hunde, die ins Wasser gehen. In der Vergangenheit ist es schon des Öfteren vorgekommen, dass Hunde in Linz von Bibern attackiert und schwer verletzt worden sind.

Ein Hund hat auch fast ein Jahr danach noch immer unter der Attacke zu leiden.