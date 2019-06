Polizei warnt vor Biber-Attacken auf Hunde

"Justin Biber ist Vater", twitterte die Polizei Oberösterreich am Sonntag und sorgte damit bei dem ein oder anderen User wohl für Verwirrung. Was haben die Linzer Beamten mit dem vermeintlichen Familienglück des kanadischen Popstars zu tun? Genau nichts. Vielmehr diente es wahrscheinlich dazu Aufmerksamkeit zu generieren, denn ihr Anliegen war ein wichtiges, wie sie weiter erklären: "Aber nicht der Sänger, sondern das schwimmende Nagetier in unseren Gewässern. Klingt komisch, ist es aber nicht."

Die Biber an der Donaulände in Linz haben gerade Nachwuchs bekommen und sind aufgrund der Jungtiere sehr sensibel. Deshalb wird Hundebesitzern dringend geraten, ihre Vierbeiner nicht entlang der Lände schwimmen zu lassen, da es sonst brenzlich werden könnte und schlimmstenfalls sogar zu Attacken.

#JustinBiber ist Vater! Aber nicht der Sänger, sondern das schwimmende Nagetier in unseren Gewässern. Klingt komisch, ist es aber nicht. Die Biber haben Jungtiere und sind daher besonders sensibel. Bitte lasst eure ???? vor allem entlang der Linzer #Donaulände nicht schwimmen! pic.twitter.com/tZRasHvelk — POLIZEI OÖ (@LPDooe) June 16, 2019