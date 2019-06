Leonding. Ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Linz ist Donnerstagabend mit einem getunten Pkw mit 118 km/h durch eine 30er-Zone in seiner Nachbarstadt Leonding gefahren. Die Polizei ertappte ihn dabei und nahm ihm sofort den Führerschein ab, berichtete sie in einer Presseaussendung am Freitag.