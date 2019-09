Radfahrer von Auto erfasst und getötet

Zu einem tödlichen Radunfall ist es am Dienstagabend im oberösterreichischen Innviertel gekommen. Im Gemeindegebiet von Neuhofen im Innkreis wurde gegen 18.25 Uhr ein Mountainbiker (45) von einem Pkw-Lenker (35) vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen und von hinten erfasst, teilte die Landespolizeidirektion OÖ am Mittwochfrüh mit. Der Radfahrer starb an den Unfallfolgen.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer in die Luft geschleudert und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Die nachkommenden Unfallzeugen und ein zufällig vorbeikommender Arzt leisteten sofort Erste Hilfe und versuchten bis zum Eintreffen des Notarztes den Mann zu reanimieren. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod feststellen, hieß es.