Auf dem Rastplatz Enns-Süd bei der Westautobahn wurde eine Leiche in einem Lastwagen gefunden.

Oberösterreich. Am Sonntagabend wurde am Rastplatz Enns-Süd bei der Westautobahn (A1) ein toter Lkw-Lenker in einem Lastwagen gefunden. Die Feuerwehr musste die Tür der Fahrerkabine aufbrechen, um den leblosen Mann aus dem versperrten Fahrzeug zu bergen, wie "orf" berichtet.

Obduktion soll Todesursache klären

Laut Polizei gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Eine Obduktion ist angeordnet worden und soll die Todesursache klären.