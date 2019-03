Rätsel um vermissten ITler in Oberösterreich

Der IT-Unternehmer Roland R. (44) aus Wolfern, der seit Samstag wie vom Erdboden verschluckt ist, konnte trotz einer groß angelegten Suche von Feuerwehr und Polizei bislang nicht gefunden werden.

Wie berichtet, hatte sich der 44-Jährige am Freitagabend mit zwei Arbeitskollegen in einem Lokal in Dietach zum Abendessen getroffen und wollte anschließend mit einem Taxi nach Hause fahren. Nachdem er dort aber nie ankam, erstattete seine besorgte Ehefrau am nächsten Morgen eine Vermisstenanzeige. Äußerst mysteriös ist aber die Art und Weise, wie der ITler plötzlich verschwunden ist.

Reifenpanne

Denn der Taxifahrer, der Roland R. heimbringen sollte, hatte unterwegs eine Reifenpanne und hielt in der Haratzmüllerstraße in Steyr beim sogenannten „Würstelstrand“ an, um den Wagen zu begutachten. Als der Chauffeur wieder ins Taxi einstieg, war der 44-Jährige derweilen völlig unbemerkt ausgestiegen und verschwunden.

Feuerwehr suchte Fluss und Ufer erfolglos ab: Bitte um Hinweise

Die Polizei führte eine Handyortung durch, die ergab, dass Roland R. zuletzt beim US-inspirierten Imbissstand eingeloggt war. Im Bereich der Böschung zur Enns wurde schließlich seine Brille entdeckt. Die Feuerwehr suchte sowohl Ufer als auch den Fluss von der Rederbrücke bis zum Kraftwerk Staning ab. Auch der Einsatz von Wärmebildkameras brachte keinen Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter: 059133-4157.