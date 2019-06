Rührende Gedenkfahrt nach tödlichem Moped-Unfall

Wels. Nach einem schweren Verkehrs-Crash, starben vergangene Woche der 15-Jährige Pascal und seine 14-jährige Beifahrerin Rebeka im Spital an den Unfall-Folgen – oe24 berichtete. Am Samstag versammelten sich schließlich etwa 100 Mopedlenker in Erinnerung an die beiden Verstorbenen. In der Welser Innenstadt, gab es eine äußerst bewegende Gedenkfahrt.

Die Gedenk-Teilnehmer fuhren durch Wels und machten an der Unfallstelle an der "Saunakreuzung" halt. Dort wurden Kerzen aufgestellt und des 15-jährigen Pascals und der 14-jährigen Rebeka gedacht.

Die Jugendlichen nahmen die Erinnerungs-Veranstaltung auch zum Anlass um ihrem Unmut über Raserei und rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr Ausdruck zu verleihen. Außerdem sammelten die Freunde der beiden auch Spenden für die Begräbnisse der beiden Unfallopfer.