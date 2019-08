Schlägerei in Justizanstalt Asten

Bei einer Schlägerei zweier Häftlinge in der Justizanstalt Asten (wo auch die Eislady, ihr Fast-Ehemann oder zeitweise auch der Hadishat-Killer Robert K. gesessen ist) am Montag ist einer so schwer am Kopf verletzt worden, dass er in die Linzer Uniklinik gebracht werden musste.

Ein 25-jähriger Türke schleuderte einen österreichischen Straftäter gegen eine Eisentür, worauf der 36-Jährige zu Boden ging. Daraufhin dürfte ihm der Jüngere noch eine mit dem Knie auf den Kopf mitgegeben haben – laut ÖSTERREICH-Informationen erlitt das Opfer einen Schädelknochenbruch, weshalb sogar ein Hubschrauber in der Anstalt anrückte; letztlich reichte dann aber ein Krankenwagen.

Insider beklagen zu wenig Personal vor Ort, zu gelockerten Vollzug und Zeit, die die Insassen miteinander verbringen dürfen, sowie den internen Erlass, dort keine Geldstrafen bei Verstößen zu verhängen.