Eine 31-jährige Frau verweigerte den Mundschutz und rastete in einem Bus völlig aus.

Seit vergangener Woche ist das Tragen eines Mundschutzes auch in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Diese Corona-Maßnahme wollte eine 31-jährige Frau in Steyr aber keineswegs befolgen. Sie weigerte sich beim Einsteigen in den Bus, eine solche Maske aufzusetzen und drehte in Folge völlig durch. Die junge Frau wurde schließlich festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Leharstraße in Steyr. Der Busfahrer wies die gebürtige Bosnierin beim Einsteigen auf die neue Corona-Vorschrift hin, die 31-Jährige weigerte sich aber. Die Situation eskalierte dann völlig, die Frau begann laut zu schreien und konnte auch von den anderen Passagieren nicht beruhigt werden.

Weil die Frau den Bus weiterhin nicht verließ, verständigte der Fahrer die Polizei. Die 31-Jährige ließ sich aber weiter nicht beruhigen begann auch die Polizisten zu beschimpfen. Die Beamten nahmen die Randaliererin schließlich wegen Übertretungen nach dem Covid-Gesetz und Störung der öffentlichen Ordnung fest.