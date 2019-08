Schock-Unfall! Lkw crasht in Wohnhaus

Schock! Freitagfrüh krachte ein führerloser Lkw gegen ein Wohnhaus in Pucking (Bezirk Linz-Land). Dabei stürzte ein Teil der Hausmauer in das Schlafzimmer einer 84-jährigen Frau, die bereits glücklicherweise bereits wach und in einem anderen Raum war.

© FF Pucking

© FF Pucking

Die Polizei ermittelt, warum der bei einer Baustelle abgestellte Lkw ins Rollen geraten war. Das Haus ist laut Feuerwehr nicht einsturzgefährdet.