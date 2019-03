Sophie 33 Meter weggeschleudert - tot

OÖ. Sie war ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen, eifrige Ministrantin und ein Riesen-Fan der Kelly Family: die 10-jährige Sophie H. aus Feldkirchen bei Mattighofen. Am Mittwoch erlag sie ihren inneren Verletzungen, die sie sich bei einem Unfall nur wenige Meter vom Elternhaus entfernt zuzog: Zugetragen hat sich das Unglück, wie berichtet, am Mittwoch nach der Schule. Sophie wollte vor dem Schulbus die Straße überqueren. Ein Pkw-Fahrer, der offenbar viel zu schnell dran war, übersah das Mädchen und schleuderte es 33 Meter weit in eine Wiese. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen (grob) fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr.

Die Tragödie schockt die ganze Region. Bürgermeister, Nachbarn, Lehrer: Alle weinen mit der Familie H. Vor allem die Klassenkameraden von Sophie, die ein Einzelkind war, können das Geschehene kaum verarbeiten. Sie haben Briefe an Sophie geschrieben. „Vielleicht spielen sie dir die Kelly Family im Himmel vor.“ „Du teilst alles und liebst jeden.“ Die bunten Briefe schmücken die Schule, im Klassenzimmer brennt an ihrem Platz eine Kerze der Trauer.