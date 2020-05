"Töte fünf Lehrer": Schule evakuiert

Große Aufregung während der Mathe-Matura: Nach Drohungen wurde das Gymnasium geräumt.

OÖ. Besorgte Eltern alarmierten Donnerstagfrüh wegen mehreren Postings auf Instagram die Polizei:

Ein derzeit noch Unbekannter, der das Internet-Profil in den frühen Morgenstunden unter dem Namen „BRG Wels Game“ erstellte, kündigte darin einen Amoklauf im Bundesrealgymnasium Wallererstraße in Wels an. Auf den Fotos (siehe Screenshot oben) ist der Eingang zum Gymnasium und ein Maschinengewehr zu sehen. „Töte fünf Lehrer ohne Schaden davonzutragen“, phantasiert der Ersteller, der sich „AlexBruhMoment“ nennt. Dann gebe es einen Pokal.

Doch die Drohungen gehen noch viel weiter. Auf einem Video ist ein Ausschnitt aus einem Ego-Shooter-Computerspiel zu sehen, in dem der Schütze mit gezogener Waffe auf die Schule zugeht.

Matura fand trotz Mega-Einsatz statt

In der Profil-Beschreibung steht, dass am 4, Juni ein „Live-Event“ stattfindet. „Verpasst es nicht, meine Kugeln werden es sicher nicht tun“, so der User.

Die Polizei und das Sondereinsatzkommando Cobra durchsuchten die gesamte Schule und evakuierten diese kurzfristig. Der Großteil der Schüler durfte nach Hause gehen, die Abschlussklassen blieben und schrieben wie geplant ihre Mathematikmatura.

Glücksbringer. Laut Polizeisprecher David Furtner sicherte die Exekutive das Gebäude von außen ab und fungierte als „Glücksbringer“ für die Maturanten. Die Ermittlungen zum Verfasser laufen.