Tote Michelle: Polizeischutz bei Trauermarsch in Steyr

Die 16-jährige Michelle F. wurde von ihrem Ex-Freund erstochen. Im Kinderzimmer. Der afghanische Flüchtling (17) ist in Haft, er gestand die Tat. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

© FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Dienstag hielten rund 200 Freunde, Bekannte, Nachbarn und die Schwester von Michelle F. eine Mahnwache am Hauptplatz von Steyr ab: „Viele sind fassungslos, dass solche Morde auch schon in unserer Heimat stattfinden können“, hieß es. „Wir versammeln uns, um eines 16-jährigen Mädchens zu gedenken, welches das Weihnachtsfest 2018 nicht mehr erleben wird. Wir treffen uns, um gemeinsam unsere Trauer auf die Straße zu tragen. Ein Zeichen zu setzen. Nicht einfach zur Tagesordnung über zu gehen“, so die Organisatoren.

40 Polizisten überwachten den Trauerzug, da auch eine Gruppe Identitärer und deren Chef Martin Sellner an der Mahnwache teilnahmen. Zu Zwischenfällen kam es nicht.