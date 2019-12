Unbekannte sprengen ganzen Hanfautomaten

Ungewöhnlich brutal wurde der Automat geöffnet und ausgeraubt.

Mattighofen. Unbekannte Täter sprengten in der Nacht auf Montag in Mattighofen (Bez. Braunau) einen sogenannten „Hanf­omaten“. Die Unbekannten führten, vermutlich über das Ausgabefach, ein bislang unbekanntes Mittel ein und brachten den Automaten zur Sprengung. Am Automaten entstand Totalschaden. Das Münzenfach blieb unbeschädigt und konnte nicht geplündert werden. Die Ermittlungen laufen.

Inhalt. Hanfautomaten bieten Produkte mit Cannabidiol (CBD) zum Kauf an. CBD ist einer der vielen Bestandteile der alten Kulturpflanze. Anders als THC wirkt der Stoff aber nicht psychoaktiv und fällt somit nicht unter das Betäubungsmittelgesetz.