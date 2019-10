Unbekannter raubte Pensionist aus

Wels. Ein 88-Jähriger ist am Montag vor seiner eigenen Haustür in Wels überfallen worden. Der Täter riss dem Pensionisten gewaltsam zwei Ringe von seinem Finger. Das Opfer gab später gegenüber der Polizei an, dass der Täter an seiner Wohnungstür geläutet und nach einen oder zwei Euro gefragt habe. Als der Mann antwortete, dass er kein Geld habe, kam es zu dem Raub.

Danach flüchtete der Unbekannte ins Stiegenhaus und der 88-Jährige verständigte die Polizei. Der Mann blieb unverletzt. Die Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. Der Täter ist laut Beschreibung rund 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hatte ein ungepflegtes Äußeres. Er trug einen Bart und war mit einer dunklen Jacke bekleidet.