Unfall-Schock: Kameraden mussten tote Feuerwehrfrau bergen

Horror-Crash für die Feuerwehrleute: Sie mussten ihre eigene Kameradin bergen.

Ganz Münzkirchen ist geschockt: „Sie war so ein toller Mensch, sehr engagiert und ein wertvolles Mitglied der Gemeinde“, sagte Bürgermeister Helmut Schopf. Wenige Stunden zuvor hatte er vom schrecklichen Unfalltod der jungen Änderungsschneiderin Ramona K. erfahren.

Aus ungeklärter Ursache war die 26-Jährige am Freitagmittag in Rainbach bei Schärding mit ihrem Auto frontal in einen Lkw gekracht.

© FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Schock

Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Münzkirchen war der Einsatz besonders tragisch: Ramona war seit fünf Jahren ihre Kameradin gewesen: „Wir haben eine ganz liebe, hilfsbereite Freundin verloren“, sagte Kommandant Thomas Strasser zu ÖSTERREICH.

Für Ramona kam jede Hilfe zu spät. Ihre trauernden Kameraden mussten psychologisch betreut werden.(sia)