Biker spielt mit Polizei "Katz und Maus"

Ein Video aus Mondsee erheitert derzeit in den sozialen Medien.

Mondsee. "Wie soll man das nennen? Fangenspielen in Mondsee?", schreibt Franz A. zu seinem Facebook-Posting, das derzeit die Runde macht. Zu sehen ist ein junger Mann auf einem Motorrad oder Motocross, der vor der Polizei flieht. Dabei fährt er in engen Kreisen und die Beamten versuchen ihn vergeblich zu fassen. Die Szene erinnert ein wenig an eine Komödie oder an ein "Katz und Maus"-Spiel.

Die User amüsieren sich jedenfalls köstlichst über die Verfolgungsjagd. Als die Polizisten merken, dass sie mit dem Einsatzauto wenig anrichten können, steigt ein Beamter aus und versucht es zu Fuß den jungen Mann zu fangen. Aber auch das scheint nicht zu gelingen.

Weshalb die Polizei hinter dem Motorradfahrer her war, ist noch unbekannt.