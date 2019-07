Wanderer von herabfallenden Felsen getroffen – tot

Hinterstoder/Wien. Ein 53-jähriger Wanderer aus Wien ist am Sonntag in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) von einem Steinschlag tödlich verletzt worden. Der Mann, der alleine unterwegs war, wollte offenbar gerade seine Trinkflasche beim Klinser Wasserfall anfüllen, als ihn ein herabfallender Felsen am Kopf traf, berichtete die Polizei am Montag.

Der Wiener war am Nachmittag am Weg vom Prielschutzhaus ins Tal, als es zu dem Unfall kam. Weil er von seiner Tour nicht zurückkehrte, erstattete seine Frau Montagfrüh Vermisstenanzeige. Etwa zur selben Zeit meldeten zwei Bergsteiger, dass sie einen Toten gefunden hätten. Die Leiche des 53-Jährigen wurde von Bergrettern und Alpinpolizisten geborgen und ins Tal getragen.